إرسال دفعة جديدة لجرحى اشتباكات طرابلس للعلاج بالخارج

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الطب العسكري نقل 5 جرحى إلى تونس لتقلي العلاج، وهم من المصابين في الاشتباكات التي جرت في العاصمة طرابلس.

وأشار إلى استمراره في تسيير الرحلات لنقل الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج بالخارج، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي 21 أغسطس الجاري، أعلن الناطق باسم جهاز الطب العسكري عبدالرحمن كبلان شروع الجهاز في تسفير حالات خطيرة من جرحى الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس إلى تونس وتركيا بواقع رحلتين يوميا.

وأدت الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت في طرابلس بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، إلى مقتل أكثر من خمسين شخصًا وجرح أكثر من مئة.

وكان مركز طب الطوارئ والدعم، وصول فريقين طبيين إلى طرابلس من إسبانيا ومصر لمعالجة جرحى تلك الاشتباكات الدامية.

وقال المركز، إنّه استقبل فريقًا طبيًا مصريًا مكون من أطباء استشاريين في تخصصات جراحة العظام وجراحة إصلاح تشوهات وإصابات العمود الفقري .

وأضاف المركز، أن فريقًا طبيًا من إسبانيا باشر أعماله الطبية فور وصوله، حيث أجرى جولته التفقدية في المصحة للجرحى والمصابين.

وذكر المركز، أن الفريق الإسباني بدأ في إجراء الكشوفات الطبية وإجراء العمليات للجرحى والمصابين في المصحات التابعة للمركز، وذلك ضمن تخصصات الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة التجميل والترميم.