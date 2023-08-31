أمريكا وفرنسا تؤكدان دعم إنشاء حكومة تكنوقراط جديدة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا، اليوم الخميس، على دعمهم لدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، إلى إنشاء حكومة تكنوقراط ليبية موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

جاء ذلك خلال اجتماع المبعوثين الخاصين الأمريكي والفرنسي رفقة سفير فرنسا لدى ليبيا ونائب السفير الأمريكي في ليبيا.

وتبادل الطرفان، وفقًا للسفارة الأمريكية، النقاش حول الوضع السياسي الراهن في ليبيا.

وقالت السفارة، إنهما أعربا عن دعمهما لوساطة باتيلي، ودعوته إلى إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ولدعم استقرار في ليبيا.

وأضافت السفارة، أنها شجعا على جهود لجنة 6+6 والعمل الجاري الذي تقوم به اللجنة المالية العليا، وكذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.