أضرار فادحة لحرائق الغابات في اليونان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

من المتوقع أن تضرّ حرائق الغابات التي تشهدها اليونان خلال هذا الصيف بمساحة تبلغ 150 ألف هكتار على الأقل.

رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، قال في تصريحاتٍ صحفية، إن المنطقة التي تجتاحها الحرائق «ستتجاوز مساحتها 1,500,000 متر مكعّب (150 ألف هكتار)، بما في ذلك الحريق في غابة داديا»، وفق قوله.

وفي وقتٍ سابق… أجبر حريق غابات مستعرا في جزيرة رودس اليونانية، المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة من الحريق على ما أعلنت السلطات، السبت.

وقال نيكوس أليكسيو المتحدث باسم خفر السواحل لشبكة سكاي التلفزيونية:”إن سفنا تابعة لخفر السواحل وأكثر من 30 قاربا خاصا أجلت ما لا يقل عن ألفي شخص، بينهم سائحون، من الشواطئ القريبة من منطقتي كيوتاري ولاردوس في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة.

وتكافح فرق الإطفاء التي تلقت تعزيزات من سلوفاكيا في مواجهة بؤر جديدة من حريق الغابات المشتعل منذ خمسة أيام وأججته الرياح العاتية.

كما تشارك طائرات تقذف المياه في جهود إخماد النيران.