وزارة الدفاع اليمنية: غض الطرف عن جماعة الحوثي سيدفع ثمنه الجميع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الدفاع اليمني، محسن الداعري، إن غض الطرف عن إرهاب جماعة الحوثي الانقلابية سيدفع ثمنه الجميع.

الداعري؛ طالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف استفزازات الميليشيا واعتداءاتها على المدنيين في العديد من المحافظات اليمنية، بحسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.

وفي أبريل الماضي.. قتل 90 شخصا وأصيب أكثر من 300 في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وبحسب فرانس برس؛ قتل 79 شخصا وأصيب 110 بجروح”، كما أكد مسؤولان طبيان آخران حصيلة الحادثة التي وقعت في منطقة باب اليمن في وسط صنعاء

ونقلت وكالة أنباء الحوثيين، عن أحد المسؤولين الحوثيين القول إن الحادثة وقعت “بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار”، مشيرا إلى أنه تم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع، وفق قولها.