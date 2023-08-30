مزورة موقفها.. حكومة الدبيبة منزعجة من موقف فرنسا بدعم تشكيل حكومة جديدة

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زورت حكومة الوحدة على حسابها الرسمي على فيسبوك، في بيان صدر عن لقاء الدبيبة والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بولير سولير، الموقف المعلن لفرنسا بخصوص تشكيل حكومة جديدة.

وفي الوقت الذي نشرت فيه السفارة الفرنسية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “أكس” ، تكشف دعم فرنسا تشكيل حكومة موحدة جديدة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد، خلال لقاء سولير وباتيلي.

وزورت حكومة الدبيبة، وفق بيان نشرته منصة حكومتنا موقف سولير ونشرت إنه قال للدبيبة أن فرنسا تؤيد حكومته، وعلى عكس ما ذكر على صفحة السفارة الفرنسية، وبما يعني الارتباك داخل حكومة الدبيبة جراء الضغوط عليها.