مركز المناهج التعليمية: الكتاب المدرسي وزع على أكثر من 132 مراقبة تعليم

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أكد مدير مركز المناهج التعليمية كامل الويبة أن الكتاب المدرسي وُزّع على أكثر من 132 مراقبة تعليم على مستوى البلاد وعلى أكثر من 4 آلاف مدرسة.

وأوضح الويبة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أنه تم التعاقد على طباعة32 مليون و310 ألف و500 نسخة كتاب مدرسي.

وأشار مدير مركز المناهج التعليمية إلى أن ما تم توريده إلى الآن وزع على 57 مخزن على مستوى ليبيا بنسبة 99.8% حتى الآن.

وأضاف الويبة أن الكتاب المدرسي طبع بالكامل بأيادٍ وطنية ليبية وتم التعاقد مع 24 شركة ليبية عامة وخاصة.

وأفاد مدير المركز أن هذا الرقم من الكتاب المدرسي لم يحقق منذ أكثر من 15 سنة، لافتًا إلى أن مسؤولية توريد الكتاب المدرسي ليست مؤسؤولية وزارة التعليم ولا مركز المناهج التعليمية.