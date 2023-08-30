ماكرون: نجدد دعمنا لمعركة العراق ضد تنظيم «داعش»

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على دعم بلادهِ لمعركة العراق ضد تنظيم «داعش» في العراق؛ وذلك على خلفية مقتل 3 جنود فرنسيين خلال المشاركة في عمليات بالعراق.

ماكرون؛ وخلال اتصالٍ مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال إن: فرنسا لن تتراجع في مواجهة الإرهاب، على حد قوله.

وفي سياقٍ ذي صلة.. تمكن العراق من القبض على إرهابي كان يعمل بما يسمى «التصنيع العسكري لداعش» في بغداد.

وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، قالت في بيانٍ صحفي: إن قوات وكالة الاستخبارات بغداد الكرخ في شمال العاصمة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين لها وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بحسب البيان.

وفي سياقٍ منفصل… دعا الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد إلى تكاتف الجهود لإنهاء ملف النازحين قبل نهاية عام 2024.

الرئاسة العراقية أصدرت بيانًا أوضحت فيه: إن تصريحات رشيد جاءت خلال لقاء مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق وائل الأشهب ببغداد، كما شدد رشيد على ضرورة العمل على ضمان عودة آمنة ومستقرة للنازحين إلى مدنهم ومنازلهم مع توفير الخدمات الأساسية، وذلك عبر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والمنظمات الأممية المعنية بالنازحين.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قال وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، إن مخيم الهول في سوريا أصبح بؤرة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي ويسبب قلقًا كبيرًا لبلاده.