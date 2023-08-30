لجنة الـ6+6 تُنجز مهامها وتسلم النسخة النهائية من قوانين الانتخابات لديوان مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

أفادت مصادر متطابقة من مجلس الدولة، لأخبار ليبيا 24، أن أعضاء لجنة 6 + 6، عن مجلس الدولة، قد غادروا مساء اليوم إلى طرابلس، بعد أن انجزوا مهامهم مع زملائهم من مجلس النواب.

وفي اتصال هاتفي مع مصدر من ديوان مجلس النواب، أكد أن الديوان استلم بالفعل رسمياً صباح اليوم النسخة المعدلة النهائية لقوانين الانتخابات، موضحا ً أن هذه القوانين ملزمة بموجب التوقيعات عليها، حسب التعديل 13 للإعلان الدستوري.

أحد أعضاء لجنة 6+6 أكد لمراسلنا أن هذا الاستحقاق الوطني يفسح المجال لتشكيل الحكومة المصغرة الجديدة التي ستركز على الإعداد للانتخابات.

الجدير بالذكر أن لجنة 6 + 6 اجتمعت في مقر البرلمان لأول مرة في مدينة بنغازي ولبس أعضائها الكوفية الفلسطينية استجابة لهبة الشعب الليبي ردا على محاولات التطبيع.