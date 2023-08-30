قصف روسي عنيف على أوكرانيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قصفت القوات الروسية عددًا من أهداف القيادة والمخابرات الأوكرانية.

وكالة الإعلام الروسية، نقلت عن وزارة الدفاع قولها: «تمكنت قواتنا من تنفيذ عدد من أهداف القيادة والمخابرات الأوكرانية»، وذلك بعد تعرض العاصمة الأوكرانية كييف، لأكبر الضربات الجوية منذ الربيع، مما أسفر عن مقتل اثنين.

وفي وقتٍ سابق… أسفر هجوم بطائرة مسيَّرة روسية على ميناء إسماعيل على نهر الدانوب في أوكرانيا في تلف 13 ألف طن من الحبوب.

وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبرأكوف؛ أكد أن الهجوم الروسي دمّر 270 ألف طن من الحبوب، خلال شهر واحد فقط، على حد قوله.

وأضاف أن الهجوم حفّض القدرة التصديرية للميناء بنسبة 15 في المائة.

وفي ذات السياق… كشفتْ سلطة ميناء كونستانتا الروماني، أن أوكرانيا شحنت 8.1 مليون طن من الحبوب عبر الميناء، في الشهور الـ7 الأولى من العام الحاليّ.

السلطة صاحبة الميناء المُطل على البحر الأسود، أوضحت لوكالة رويترز للأنباء أن هذه الشحنات تتزامن مع تباطؤ وتيرة الشحن بشدة بسبب مهاجمة روسيا للبنية التحتية في الموانئ الأوكرانية.

وفي وقتٍ سابق.. تجاوز محصول أوكرانيا من الحبوب هذا العام التوقعات؛ بما يزيد بنسبة 5% عن عام 2022 بفضل أحوال الطقس.