في أنقرة.. تكالة يبحث مع وزير خارجية تركيا ملف الانتخابات والوضع السياسي في ليبيا

30 أغسطس، 2023 10:07 م
1

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مقر الخارجية التركية بأنقرة، وذلك ضمن زيارة رسمية إلى دولة تركيا تلبية لدعوة رسمية وجهت إليه.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، تطرق اللقاء إلى النقاش حول الشأن السياسي إقليميا ومحليًّا، بما في ذلك آخر المستجدات السياسية في ليبيا، إضافة إلى ملف الانتخابات الليبية.

كما تباحث الجانبان حول سبل تنمية التعاون المشترك بين الدولتين، وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

 

30 أغسطس، 2023 10:07 م
1

المزيد من الأخبار

زياد ادغيم يقدم أوراق اعتماده كسفير لليبيا في هولندا

30 أغسطس، 2023 10:01 م

ضمن الحملة العسكرية ضد تهريب البشر.. الضفادع البشرية تداهم مصنعا لقوارب الصيد الخشبية

30 أغسطس، 2023 9:31 م
الغرياني والدبيبة

رافضًا الانتفاضة الشعبية ضد التطبيع .. الغرياني : لن نسمح بتغيير حكومة الدبيبة

30 أغسطس، 2023 9:18 م

مزورة موقفها.. حكومة الدبيبة منزعجة من موقف فرنسا بدعم تشكيل حكومة جديدة

30 أغسطس، 2023 9:08 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى