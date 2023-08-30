فيديو: متظاهرون في مصراتة ضد التطبيع يصفون الدبيبة بـ “اليهودي”

أخبار ليبيا 24

وصف متظاهرون في مصراتة ضد حكومة الوحدة بسبب محاولة التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة بـ “اليهودي”.

وهتف المتظاهرون وسط ساحة بـ “مصراتة نوضي نوضي.. والدبيبة طلع يهودي”. ومصراتة هي المدينة التي ينتمي عبدالحميد الدبيبة إليها.

#أخبارليبيا24 |#ليبيا |#شاهد |متظاهرون محتجون في مصراتة ضد حكومة الوحدة بسبب محاولة التطبيع يهتفون ضد الدبيبة ويصفونه بـ "اليهودي" pic.twitter.com/Kpfuw6KNfl — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) August 30, 2023

غضب شعبي

وأثار اللقاء السري الذي دار بين وزيرة خارجية حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، ووزير خارجية إسرائيلي، إيلي كوهين، غضبًا شعبيًا وسياسيًا واسعًا في ليبيا.

وفور الكشف عن اللقاء السري، الذي دار في إيطاليا يوم 8 أغسطس الجاري، خرج العشرات من المحتجين ضده، مطالبين بمحاكمة وزيرة الخارجية وإسقاط حكومة الوحدة.

وعقد مجلس النواب، الإثنين، جلسة طارئة لمناقشة تداعيات اللقاء، وطالب النائب العام بفتح تحقيق جنائي في الواقعة ومحاسبة كل المسؤولين عن ذلك.

وأكد المجلس، أن اللقاء يعد انتهاكًا خطيرًا وعملًا يجرمه القانون الليبي، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957م، والذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الصهيوني.