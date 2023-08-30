عقيلة يلتقي وفدا من زليتن من كافة مكوناتها ويؤكد على وحدة ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، لوفد من مدينة زليتن العمل الدؤوب لمجلس النواب لأجل إنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة مصغرة للعمل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك في حضور عز الدين قويرب ومحمد بن خليل عضوا مجلس النواب عن زليتن وعميد البلدية وأعضائها وأعيان زليتن من مختلف المكونات الاجتماعية.

وشدد عقيلة، أن ليبيا واحدة موحدة، ولا للتدخل الأجنبي بجميع أنواعه، لأجل الوطن ومصالحه، حتى نفشل كل المؤامرات ضد الوطن.

وكما أكد، أهمية مدينة زليتن ودورها الثقافي والمعرفي والديني والاجتماعي، وأهمية التواصل الاجتماعي ودوره في تقوية اللحمة الاجتماعية.

وقال، “إن تاريخنا يفرض علينا أن نكون في الحاضر والمستقبل محافظين على بلدنا ومقدراتنا، وإن كرامة الليبيين وحب الوطن لا مساومة عليها”.