ضمن الحملة العسكرية ضد تهريب البشر.. الضفادع البشرية تداهم مصنعا لقوارب الصيد الخشبية

أخبار ليبيا 24

تمكنت الضفادع البشرية وفصيل التحري والقبض باللواء طارق بن زياد، اليوم الأربعاء، من مداهمة مصنعا لقوارب الصيد الخشبية قرب راس التين شرقي البلاد؛ وذلك ضمن الحملة العسكرية التي انطلقت أمس الثلاثاء.

ويحتوي المصنع على عدد من المواد والآلات التي تستخدم في صناعة القوارب التي كانت تستخدم لتسيير رحلات الهجرة غير الشرعية.

وأمس الثلاثاء، أطلقت الضفادع البشرية بالقوات البحرية في الجيش الليبي حملة موسعة، بالتعاون مع فصيل التحري والقبض طبرق التابع للواء طارق بن زياد، للحد من جرائم التهريب والاتجار بالبشر من ساحل شرق درنة في ليبيا وصولا للحدود مع مصر.

وتشمل الحملة، وفق تصريح لمصدر مطلع لأخبار ليبيا 24، المنطقة الساحلية الممتدة من راس التين غربًا وصولًا إلى البردي والحدود الليبية المصرية شرقًا.