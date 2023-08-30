شركة الخليج: نعمل على إعادة أحد آبار حقل النافورة للعمل لزيادة معدلات إنتاج النفط

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عن بدئها خلال اليومين الماضيين العمل على إعادة البئر رقم L02-51 في حقل النافورة غير المشترك إلى الإنتاج.

وبحسب بيان الشركة يأتي ذلك تنفيذاً لقرار المهندس محمد بلقاسم بن شتوان رئيس لجنة إدارة الشركة وذلك لتسخير جميع الإمكانيات للعمل على زيادة الإنتاج.

يذكر أن البئر توقف عن الإنتاج منذ بداية العام الحالي حيث كان ينتج بشكل طبيعي كمية من النفط لا تتجاوز 200 برميل زيت في اليوم إلى أن توقف عن الإنتاج نهائيا مع نهاية العام 2022.

وأشارت الشركة إلى أن البئر أصبح بعد ذلك من الآبار المتوقفة عن الإنتاج في انتظار إعادة تحريك حفارة الصيانة، إلا أنه وبعد دراسة البئر من قبل المختصين بشركة الخليج العربي للنفط تم وضع توصية بالعمل على البئر دون تحريك حفارة الصيانة وذلك بإجراء عملية التحميض باستخدام كميات محددة من المواد الكيميائية المضادة للتكلسات وكميات من الأحماض الخاصة بالطبقات المنتجة وتمت العملية باستخدام (Coil tubing unit).

وأسفرت العملية على زيادة إنتاج البئر بحوالي 1000 برميل في اليوم حيث تم اختبار البئر بالإنتاج الطبيعي ليكون إنتاجه حوالي 1200 برميل في اليوم بعد الانتهاء من العمل عليه.