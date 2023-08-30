زياد ادغيم يقدم أوراق اعتماده كسفير لليبيا في هولندا

30 أغسطس، 2023 10:01 م
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أخبار ليبيا 24

عبر الملك الهولندي، وليم ألكسندر، عن تمنياته بأن يعم الأمن والاستقرار ليبيا، وذلك خلال استقباله سفير ليبيا لدى بلاده، زياد دغيم، لاستكمال الإجراءات البروتوكولية لاعتماده سفيرا للدولة الليبية في أمستردام، بعدما جرى اختياره لهذا المنصب في يوليو الماضي.

واستقبل ألكسندر السفير الليبي الجديد إلى بلاده، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي في لاهاي، حيث جرت المراسم البروتوكولية لاعتماد السفير الليبي، وتسلم أوراق اعتماده سفيرا للدولة الليبية في لاهاي، وفق بيان سفارة ليبيا لدى هولندا.

وجرت مراسم الاعتماد وفقا للتقاليد الملكية الهولندية. وعقب حفل الاستقبال، عقد السفير زياد دغيم لقاءً بروتوكولياً مع الملك الهولندي، الذي أكد تاريخيّة العلاقة بين الدولتين، متمنياً لليبيا الاستقرار والأمان.

من جانبه، أعرب دغيم عن تطلعه للإسهام في تعزيز العلاقات بين طرابلس وأمستردام في كل المجالات الممكنة.

30 أغسطس، 2023 10:01 م
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