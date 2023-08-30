رئيس تكتل إحياء ليبيا يتواصل مع مستشار الرئيس الفرنسي

30 أغسطس، 2023 7:59 م
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أخبار ليبيا 24

أجرى المرشح الرئاسي ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، اتصالا مرئيا اليوم مع المستشار الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومبعوثه إلى ليبيا بول سولير.

 وقال النايض في اللقاء إنه يدعم لجنة 6+6 بشكل كامل في جهودها الرامية إلى استكمال قوانين الانتخابات بشكل عاجل. 

وأكّد رئيس تكتل إحياء ليبيا على ضرورة البدء بتنفيذ إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة فور صدور مخرجات لجنة 6+6، والسماح بتقديم طلبات الترشح لرئاسة حكومة تصريف الأعمال الجديدة التي سيتركز عملها على الإعداد والتنفيذ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متزامنة وعاجلة وعادلة.

 وجدد المبعوث الفرنسي الخاص دعم فرنسا لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها وإنهاء التدخلات الأجنبية، ودعمها الكامل لجهود لجنة 6+6 في سبيل إصدار القوانين الانتخابية.

 كما أعرب عن تأييده للبيان الأخير الذي أدلى به عبد الله باثيلي، الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي دعا إلى تشكيل حكومة للتحضير للانتخابات، والعمل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

30 أغسطس، 2023 7:59 م
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