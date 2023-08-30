دود خرج من فمه.. وفاة عامل بنغلاديشي بمستشفى الجلاء ببنغازي والأمن يحقق في قضية إهمال طبي

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توفي عامل بنغلاديشي الجنسية بعد خضوعه داخل العناية بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي بعد سقوطه من مكان مرتفع قبل عشرة أيام، فيما باشر الأمن التحقيقات في قضية إهمال طبي تسبب في الوفاة.

أوباما إسلام (32 عاما) هو عامل بنغلاديشي الجنسية يعمل في أحد المولات ببنغازي.

وأفادت مصادر، أن العامل سقط من مكان مرتفع على رأسه، وتم إسعافه إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، حيث دخل في غيبوبة، وبقي على حاله تحت أجهزة التنفس الاصطناعي بغرفة العناية الفائقة.

وأضافت المصادر، أنّه توفي متأثرًا بإصابة كانت تحت اللسان دون أن ينتبه لها أحد، حيث خرجت الديدان من فمه.

وقالت المصادر، أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الواقعة، واتضح وجود إهمال طبي واضح، بسبب عدم المتابعة السريرية الدقيقة والغيار المستمر للحالة.

وذكرت المصادر، أن إدارة المستشفى أوقفت المسؤولين عن الحالة من أطباء وممرضين، فضلاً عن مكتب مراقبة العدوى ومكتب الجودة، وباشرت التحقيقات أيضًا.

تم التحفظ على جثمان العامل البنغلاديشي بقسم المشرحة البشرية (ثلاجة حفظ الموتى)، وعرضه على الطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.