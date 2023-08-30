داخلية الحكومة الليبية تدين قمع المتظاهرين في طرابلس

أخبار ليبيا 24

دانت، وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الأربعاء، كافة أعمال القمع والعنف وخطف النشطاء التي تقوم بها المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة في طرابلس.

ودعت الوزارة، في بيان، كافة منتسبيها من الأجهزة الأمنية بالمنطقة الغربية إلى حماية المتظاهرين وتوفير المناخ الملائم لممارسة حقهم في التعبير وحرية الرأي.

وأكدت الوزارة أنها تلتزم بكافة واجباتها المنوطة بها وستكون درعا حاميا للشعب، لا أن تكون أداة لقمعه وحرمانه من أبسط الحقوق المكفولة له وفق القانون.

وكانت أنباء تحدث عن تعرض المتظاهرين ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني للاعتقال والقمع من قبل الأجهزة التابعة لحكومة الوحدة.

وقال حراك “تيار بالتريس الشبابي” إن 12 شخصًا اعتقلوا خلال المظاهرات التي شهدتها طرابلس الإثنين، حيث طالب الحراك المؤسسات الأمنية بالإفراج الفوري عن المتظاهرين المعتقلين.