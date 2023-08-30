خلال لقائه باتيلي.. المنفي يؤكد حرصه على إنهاء المراحل الانتقالية ودعم عمل لجنة “6+6”

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، دعمه توسيع المشاركة والحوار في اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6” بين المؤسسات المعنية والقوى السياسية.

واستقبل المنفي، في ديوان المجلس الرئاسي بطرابلس اليوم الأربعاء، باتيلي، لبحث ومناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأشاد باتيلي في بداية اللقاء بدور المنفي الرئيس والمحوري في تقريب وجهات النظر بين القادة السياسيين في ليبيا، وعمله بالشراكة مع البعثة على تحقيق السلام والاستقرار في كل أنحاء البلاد، والخطوات الإيجابية لعمل اللجنة المالية العليا.

وأكد المنفي من جهته على حرصه التام على إنهاء كل المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة “6+6″، والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار، وتعزيز التوافقات المنجزة، لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع البعثة.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الاتصالات التي يجريها باتيلي مع مختلف الأطراف والجهات الفاعلة في ليبيا، والتي يستهدف من ورائها حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.