ترتيب أول خمس جامعات ليبية محليًا بحسب التصنيف العالمي للجامعات في 2023

30 أغسطس، 2023 2:14 م
4

أخبار ليبيا 24

حلّت جامعة بنغازي في الترتيب الأول على مستوى الجامعات الليبية بحسب التصنيف العالمي للجامعات في 2023.

وجاءت في الترتيب الثاني، جامعة طرابلس، وتلتها في الترتيب الثالث، جامعة ليبيا المفتوحة، بينما جاءت جامعة سبها في الترتيب الرابع، وجامعة مصراتة في الترتيب الخامس.

والتقرير السنوي للجامعات تصنف فيه أكثر من 30 ألف جامعة حول العالم، مرتبة حسب معايير أكاديمية وعلمية.

ويتم ذلك من خلال عمل مقارنة لأكبر 500 جامعة، لإصدار دليل للجامعات، وذلك من خلال الاعتماد على معايير تقييم تتناول الهيكلية البنيوية لكلٍ من هذه الجامعات.

الوسوم
30 أغسطس، 2023 2:14 م
4

المزيد من الأخبار

انقلاب عسكري في الغابون الغنية بالنفط

30 أغسطس، 2023 2:33 م

مركز المناهج التعليمية: الكتاب المدرسي وزع على أكثر من 132 مراقبة تعليم

30 أغسطس، 2023 1:33 م

الوطنية للنفط: الفرق الفنية بشركة “نفوسة” تمكنت من رفع معدلات الإنتاج

30 أغسطس، 2023 12:54 م

العابد يبحث ملف التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات

30 أغسطس، 2023 12:40 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى