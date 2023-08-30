ترتيب أول خمس جامعات ليبية محليًا بحسب التصنيف العالمي للجامعات في 2023

أخبار ليبيا 24

حلّت جامعة بنغازي في الترتيب الأول على مستوى الجامعات الليبية بحسب التصنيف العالمي للجامعات في 2023.

وجاءت في الترتيب الثاني، جامعة طرابلس، وتلتها في الترتيب الثالث، جامعة ليبيا المفتوحة، بينما جاءت جامعة سبها في الترتيب الرابع، وجامعة مصراتة في الترتيب الخامس.

والتقرير السنوي للجامعات تصنف فيه أكثر من 30 ألف جامعة حول العالم، مرتبة حسب معايير أكاديمية وعلمية.

ويتم ذلك من خلال عمل مقارنة لأكبر 500 جامعة، لإصدار دليل للجامعات، وذلك من خلال الاعتماد على معايير تقييم تتناول الهيكلية البنيوية لكلٍ من هذه الجامعات.