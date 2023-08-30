بسبب لقاء المنقوش .. وزارة النفط : لن نشارك أي منتديات يشارك فيها الكيان الإسرائيلي

أخبار ليبيا 24

دخلت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة، على خط الأزمة في قضية نجلاء المنقوش، بعد لقاء وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين والترتيب للتطبيع.

وأصدرت الوزارة بيانا بخصوص ما ورد من لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل نجلاء المنقوش، وذلك بقرار من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وأكدت وزارة النفط والغاز، على القيم والثوابت الراسخة لدى أبناء الشعب الليبي الكريم، المناهضة للكيان الإسرائيلي لما يمثله من جرائم احتلال لأراضٍ مقدسة وانتهاك لمقدسات الأمة الإسلامية ووحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق .

وشددت على موقفها الرافض للتساهل، أو الانضمام لمنظمات أو منتديات يحضرها الكيان الإسرائيلي أو يكون فيها عضوًا خاصة في المجالات المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

ولفتت وزارة النفط والغاز، أن الالتزام بالتشريعات والقوانين النافذة والتقيُّد بها وعدم مخالفتها (خاصة في هذه الحالة القانون رقم (62) لسنة 1957 وتعديلاته، يمثل دائمًا الطريق الآمن باعتبارها تشكل ما استقر في ضمير ووجدان المجتمع وما ارتضاه من سلوك يسبر عليه بكافة مكوناته سواء الرسمية منها أو غير ذلك.

واختتمت وزارة النفط بيانها، بأنها تتابع ما اتخذته رئاسة الحكومة بالخصوص، ومنها وقف الوزيرة عن العمل وإحالتها للتحقيق الإداري.