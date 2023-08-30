بأوامر من النائب العام.. الإصحاح البيئي يُعيد تصدير شحنة غاز بروميد الميثيل السام

30 أغسطس، 2023 9:00 م
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 أخبار ليبيا 24

أعاد الإصحاح البيئي تصدير شحنة غاز بروميد الميثيل السام المورد إلى ليبيا عن طريق ميناء الخمس البحري، وفقاً للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي.

وتمت إعادة تصدير الشحنة تنفيذاً لتعليمات النائب العام وبالتنسيق مع نيابة مكافحة جرائم الفساد ومصلحة الجمارك ومديرية شؤون الإصحاح البيئي الخمس، حيث يعتبر هذا الغاز من المواد المحظور استيراد طبقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين المتعلقة بالبيئة في ليبيا.

وأوضح الإصحاح البيئي، أن تم ضبط الشحنة عن طريق مركز جمرك ميناء الخمس نتيجة لوجود اختلاف بين ما تم إقراره في المستندات المقدمة للجمارك وبين واقع الشحنة، وبالتالي تم رفضها والزام الشركة الموردة بإعادة التصدير على نفقتها.

ويعتبر غاز بروميد الميثيل ذا خطورة عالية، فهو عديم اللون والرائحة، ويستخدم كمبيد للآفات الزراعية ومعقم للتربة، كما يعتبر غاز مدمر لطبقة الأوزون، ويؤدي للوفاة إذا تم التعرض له لفترة قصيرة وبكميات كبيرة.

30 أغسطس، 2023 9:00 م
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