بأوامر الدبيبة.. القبض على المصور سليم الشبل بعد بيان ضد التطبيع

أخبار ليبيا 24

بأوامر من حكومة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، كشفت مصادر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قيام جهاز الأمن الداخلي بالقبض على المصور سليم الشبل.

وأوضحت المصادر، أن القبض على الشبل، جاء إثر إلقائه، بيان الشباب المتظاهرين ضد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بالأمس، وذلك أمام مقر قناة ليبيا الوطنية.

ودعا النشطاء كافة أنباء طرابلس للتظاهر بعد غدٍ الجمعة الموافق للأول من سبتمبر تحت عنوان جمعة الأقصى رفضا للتطبيع وللمطالبة بإسقاط حكومة التطبيع والعمالة الخائنة للشعب الليبي.

وشهدت العاصمة طرابلس احتجاجات لثلاث أيام على التوالي مظاهرات تنديدا بلقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي، ومطالبين بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي محتجين يقطعون الطريق قرب جسر 27 على الطريق الساحلي الواصل بين طرابلس والزاوية.

كما أشعل محتجون النار في إطارات السيارات بإحدى طرق منطقة قرجي في طرابلس. ورُفع العلم الفلسطيني في وسط بنغازي، بينما كان محتجون قد تظاهروا أمام مقر وزارة الخارجية ليل الأحد، مما سبب بعض الأضرار خارج المبنى.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد أنّ الوزير إيلي كوهين التقى في العاصمة الإيطالية روما نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.