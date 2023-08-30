المهام الخاصة تضبط 41 مهاجرًا غير شرعي في وادي مرسيط جنوب نسمة

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أكدت إدارة المهام الخاصة ضبط 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في وادي مرسيط جنوب نسمة.

وأضافت الإدارة عبر حسابها على “فيسبوك” أن المهاجرين من جنسيات 4 دول هي أثيوبيا والنيجر و إريتريا والسودان”.

وأشارت إدارة المهام الخاصة إلى أنه بحسب اعترافات المهاجرين فإنّ وجهتهم كانت إلى العاصمة طرابلس.

وأوضحت الإدارة أنه اُحيل المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية (قسم الدوريات الصحراوية بني وليد)، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات القانونية