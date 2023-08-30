اللجنة المالية العليا تؤكد استمرار عملها لتحقيق العدالة والتنمية في كل ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدت اللجنة المالية العليا، اليوم الأربعاء، أنها مستمرة في عقد اجتماعاتها المتواصلة في المدن والمناطق المختلفة في ربوع ليبيا.

وأعلنت اللجنة، في بيان، إنها بصدد المباشرة في تنفيذ الخطوات العملية بناءً على ما أتفق عليه، حيث تم اعتماد النظام الأساس لعمل اللجنة.

وقالت، إنها بدأت فعليا في التواصل والتنسيق مع الوزارات، وأيضا الجهات العامة في الدولة، بشكل مباشر، لتوحيد جداول الإنفاق المعتمدة، وضمان التنسيق لتحقيق العدالة والشفافية في صرف البابين الأول والثاني، وتنظيمه كأولوية أخرى، يضاف إليها قطاع الطاقة بشقيه وضرورة الاستعانة بالخبراء لتقييم احتياجاته وأولوياته وكذلك الانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع عن سنوات (2023/2022) التي سيتم صرفها الفترة القليلة القادمة.

وأكدت اللجنة على التزامها بالمضي قدما والاستمرار في مهامها، وصولا إلى تحقيق هذه الغايات حتى تتحقق فعليا عملية التوزيع العادل للموارد المالية وتحقيق المشاريع التنموية في المجالات شتى في جميع المناطق والمدن والقرى.

كما أكدت اللجنة، بأن توحيد مصرف ليبيا المركزي هو خطوة إيجابية تساهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة المالية العليا وضمان تنفيذ مقرراتها.

ودعت اللجنة المالية العليا الأطراف كافة لدعمها عبر الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها.