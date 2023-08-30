رافضًا الانتفاضة الشعبية ضد التطبيع .. الغرياني : لن نسمح بتغيير حكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

رفض المفتي المعزول “الصادق الغرياني” والداعم للجماعات الإرهابية الانتفاضة الشعبية المطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة.

وأعلن الغرياني عبر قناة التناصح في برنامج الإسلام والحياة دعمه الكامل لحكومة الدبيبة، لافتًا إلى أنه لن يسمح بتغيير الحكومة مهما كان فيها طامات فهو أهون علينا.

وقال المفتي المعزول إن مجلس النواب في طبرق يندد بوزيرة الخارجية وأقول للناس عليكم اتباع عكس مايقولونه، حسب وصفه .

وأكد الغرياني أنه لم يسمح بتشكيل حكومة أخرى مهما زورتم وتكلمتم واتهمتم عبد الحميد الدبيبة، حسب وصفه .

وأشار إلى أنه كان يقف ضد السراج وتم قطع التمويل عنه، ومع ذلك وقفنا معه ضد حفتر .

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قرار لحكومة الدبيبة يوضح صرف الدبيبة مبلغ مالي من بند التفرقات بالميزانية العامة لدعم مخصصات الباب الثاني .

ومن بين الجهات التي تم الصرف لها دار الإفتاء فقد صرف لها 7 مليون دينار ليبي، كما صرف لكلية العلوم الشرعية والإفتاء 5 مليون ليبي .

واعتبر النشطاء هذه المبالغ بمثابة شراء ذمم لهذه الجهات حتى يبقى الدبيبة على رأس الحكومة .

يذكر أن قناة “التناصح” المملوكة لشخصيات داعمة للتيار المتشدد أبرزهم الشيخ الصادق الغرياني، دعت في بيان لها بشهر مايو من العام 2021 إلى الخروج في مظاهرات، ضد وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، ومطالبة الدبيبة بإقالتها، بعد تصريحاتها المطالبة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، من بينها القوات التركية، من الأراضي الليبية.