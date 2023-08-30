العابد يبحث ملف التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات

30 أغسطس، 2023 12:40 م
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أخبارليبيا24

بحث وزير العمل والتأهيل والخدمة المدنية علي العابد مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور، ملف التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات.

وناقش الاجتماع ربط البيانات وتكاملها لتنفيذ التحول الرقمي في الوزارتين، ومشروع تنسيب المحالين من فائض الملاك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تنسيبهم.

واستعرض الاجتماع نظام حصر العاملين بشركات القطاع الخاص وغير الممولة من الخزانة العامة؛ بهدف تكوين قاعدة بيانات للموظفين في هذه الشركات، ومتابعة الازدواج الوظيفي في القطاع الخاص من قبل إدارة التفتيش العمّالي.

30 أغسطس، 2023 12:40 م
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