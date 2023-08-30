الشؤون الاجتماعية : إحالة منحة الزوجة والأولاد عن الربع الثالث إلى المصارف خلال أيام

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة، إحالة منحة الزوجة والأولاد عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، للمصارف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء ذلك، وفق بيان اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24، خلال اجتماع الوزيرة وفاء الكيلاني، مع مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد ومدير عام المشروع لمتابعة خطوات مشروع المنحة، واستكمال الخطوات الأخيرة لإيداعها في حسابات المستفيدين.

وتناول الاجتماع، مستجدات صرف منحة الزوجة والأولاد عن الربع الثالث (7.8.9) للعام الحالي 2023 وما يقوم به مشروع المنحة من خطوات تسهل على المواطنين، عمليات الاستفسار والتسجيل واستمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية، والمصارف وشركات الاتصالات من أجل تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه عمل المشروع.

وتبين خلال اللقاء، أن الفريق يعمل على استكمال إجراءات صرف المنحة وإحالتها للمصارف في الأيام القليلة القادمة.