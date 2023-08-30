الرئيس التونسي: مصطلح التطبيع غير موجود لدي على الإطلاق ونرفضه رفضا قاطعا

أخبار ليبيا 24

بالتزامن مع الضجة الشعبية والغضب، تجاه الدبيبة وحكومته جراء السقوط في بئر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن رفضه القاطع للتطبيع فكرًا ومصطلحًا.

وقال الرئيس التونسي في بيان نشرته الرئاسة التونسية، القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل الأمة، مشدداً على ضرورة أن يعود الحق للشعب الفلسطيني وأن تكون دولتهم مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وأضاف سعيد، لمن يتحدث عن التطبيع أقول إن هذا المصطلح غير موجود لديّ على الإطلاق.