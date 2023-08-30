الدبيبة يوقف عدد من الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج

أخبارليبيا24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارًا بإيقاف عدد من الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج.

وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية أن قرار الإيقاف جاء وفقًا نتائج تحقيقات مكتب النائب العام المحالة بتاريخ 28 من أغسطس الجاري.

وأكدت أن الإيقاف جاء كذلك بحسب اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء بشأن مراجعة قوائم الربع الثاني للطلبة الموفدين بالخارج.

وأشارت حكومة الوحدة الوطنية إلى أن الدبيبة أصدر تعليماته لوزارتي التعليم العالي والمالية بتنفيذ القرار.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي، وذلك على خلفية التحقيق بشأن ملف الإيفاد للدراسة في جمهورية تركيا.

وقال مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، إنّه إِلحاقاً بتدابيرها إزاء واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين؛ اضطلعت سلطة التحقيق بمسؤولية فحص النشاط الإداري والمالي الُمسنَد إلى مسؤولي ملف الإيفاد للدراسة في جمهورية تركيا.

وأضاف، أن المحقق تولى مهمة الانتقال إلى مقر الملحقية الأكاديمية، وأنجز إجراء مراجعة حالة ألفين ومائتين وستة وسبعين موفدا ً للدراسة.