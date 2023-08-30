استطلاع | غالبية الآراء المشاركة أكدت أن لقاء المنقوش وكوهين سيتسبب في إسقاط حكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أثار لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية إسرائيل، غضبا شعبيا داخل ليبيا، حيث تظاهر محتجون ليبيون، ليل الأحد أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس. وندد المحتجون بعقد اللقاء في العاصمة الإيطالية روما، وطالبوا بإسقاط حكومة الوحدة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المحتجين أمام مبنى الوزارة مطالبين بمحاسبة الوزيرة وبإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي اتهموها بالخيانة وبالفساد.

كما قالت مصادر إن محتجين تجمعوا أمام منزل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في منطقة النوفليين.

وخرجت مظاهرات غاضبة في طرابلس ومدن مصراتة والزاوية والزنتان وتاجوراء وصرمان وبني وليد. وأغلق المتظاهرون عدة طرق رئيسية وتم إحراق العجلات المطاطية وصور وزيرة الخارجية، والعلم الإسرائيلي.

وأوقف الدبيبة المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها على التحقيق. ودعا مجلس النواب أعضائه إلى جلسة طارئة اليوم الإثنين لمناقشة “الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية من خلال لقاء نجلاء المنقوش مع وزير خارجية العدو الصهيوني”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية، إن ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا ولم يتضمن أي مباحثات أو مشاورات أو اتفاقات.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “برأيك هل سيتسبب لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي بإسقاط حكومة الدبيبة؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء المشاركة أكدت أن لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي سيتسبب في إسقاط حكومة الدبيبة.

وتوقع ما نسبته 66.7 % أن لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي سيتسبب في إسقاط حكومة الدبيبة، في حين توقع ما نسبته 33.3 % أن ذلك لن يسقط الحكومة.

#أخبارليبيا24| #ليبيا | #استفتاء | برأيك هل سيتسبب لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي بإسقاط حكومة الدبيبة؟ — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) August 28, 2023

سيتسبب في إسقاط الحكومة

يقول المشارك، Mohamed Grgab، أن لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي سيتسبب في إسقاط حكومة الدبيبة وبقوة، وفق تعبيره.

من جانبه قال المشارك، Mahmoud El Hagi، أن اللقاء بين المنقوش وإيلي كوهين سيتسبب بإسقاط حكومة الوحدة.

هيبة الدولة ضائعة

في حين توقع المشارك، Shafei R Shafei، عكس ذلك لافتا إلى “أن أغلب المسؤولين في ليبيا على علم باللقاء”، وفق تعبيره، وقال ذات المشارك قائلا: “هذا ما يحدث في دولة تفقد هيبتها في ظل غياب الدستور والقانون”.

أما المشاركة، عاتكه محمد، قالت: “في نظر الشعب ما حدث يعتبر خيانة كبرى وخيانة للشعب الليبي.. يجب ألا يرحلوا فقد بل يجب حجز ممتلكاتهم ومحاكمتهم لخيانة الشعب”.

جريمة بحق ليبيا وشعبها

وفي رفض لبقاء حكومة الدبيبة بعد لقاء المنقوش وكوهين، قال المشارك،Mosab Mohamed: “مفروض معاش يقعدوا دقيقة”، وفق تعبيره.

في حين قال مشارك آخر، يدعى “ماتفهم شي”: “نعم يجب أن تسقط، لكني لا أثق في الناس التي ترفض ذلك اللقاء كون أن الدبيبة إذا أخرج الأموال لهم سيذهب ما يفعلون أدراج الرياح”، وفق تعبيره.

قال المشارك، Juma Beed: “الشعب الليبي يرضى بالفقر والجوع ولكن لا يرضى بحكومة يهودية صهيونية.. ما حدث جريمة بحق ليبيا وشعبها.. ما فيش غير الرحيل والمحاكمة”.

أما المشارك، إبراهيم علي، ربط إسقاط الحكومة باستمرار المظاهرات في طرابلس من أجل ذلك.

من جانبه قال المشارك، Aser Agila: “والله ما يصايرة حاجة.. مسؤولين ما يتحشموا وشعب نايم وسلبي على طول”، وفق تعبيره.

وقال المشارك، Ging Doka: “لا.. لأنها حكومة عميلة لحليف إسرائيل الاستراتيجي وهي تركيا ولن تسقط هذه الحكومة فهي حكومة العملاء والضحك على السذج”، وفق تعبيره.