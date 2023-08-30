اجتماع موسع برئاسة المنفي لمناقشة استئناف العمل في المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب

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ناقش، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، رفقة النائب بالمجلس، موسى الكوني، اليوم الأربعاء، مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية عن الجنوب، ورؤساء المراكز التنفيذية، كيفية استئناف العمل في المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب.

واستعرض المنفي خلال الاجتماع آلية عمل اللجنة المالية العليا بوضعها المشاريع الخاصة بالمنطقة الجنوبية من أولى اهتماماتها، والعمل على تنفيذها من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة.

وبدوره شدد الكوني على ضرورة التوزيع العادل للميزانية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، التي تحتاجها مناطق الجنوب، وأن تكون الأجهزة التنفيذية أكثر عملية لتنفيذ المهام الموكلة لها بكل مهنية.

وأكد الوزراء ضرورة العمل على تخصيص الميزانيات اللازمة لتسريع عودة الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها في مناطق الجنوب للحد من الهجرة لمناطق الشمال، وإحداث تنمية مكانية فيها، لاسيما مدينة مرزق والعمل على عودة الحياة فيها.