أمن بنغازي: التحريات العامة تضبط مصريًا يمتهن تهريب البشر ويحمل جوازًا ليبيًا

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة ضبط أحد مُهربي البشر مطلوب لدى قسم البحث الجنائي في واقعة هجرة غير شرعية وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وأوضحت المديرية أن معلومات وردت لقسم التحريات العامة عن شخص مطلوب على ذمة قضايا تهريب البشر وأفادت المعلومات بأنه تحصل على جواز سفر ليبي بالإضافة إلى جوازه الأصلي المصري.

وأشارت المديرية إلى أنه تبين أنه لديه مركبة آلية (حافلة) قد تم حجزها في وقت سابق في مركز شرطة قاريونس.

وذكرت أن رئيس قسم التحريات العامة عقيد أشرف الشلطامي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وأفادت المديرية أنه تم خروج أعضاء التحريات إلى أماكن تواجد الشخص المطلوب حسب المعلومات الواردة وأسفرت جهودهم عن تحديد مكان تواجده بمنطقة سيدي منصور.

وأضافت أن أعضاء التحريات انتقلوا إلى نفس المكان وعند وصولهم شاهدوا شاحنة كبيرة (ثلاجة) وعندها خرج الشخص المطلوب من المنزل وبرفقته شخص مصري الجنسية وشخص بنغلاديشي الجنسية وقاموا بفتح الثلاجة.

وأكدت أنه تم ضبطهم وتم الدخول إلى المنزل وضبط عدد 61 شخصاً من الجنسية البنغلاديشية كانو بصدد تهريبهم عن طريق البحر.

وأشارت المديرية إلى أنه تم الانتقال بهم إلى القسم وبالاستدلال مع الشخص المطلوب تبين أنه يُدعى م.ح.م من مواليد 1986 يحمل جوازين سفر ليبي ومصري واعترف بأنه مصري الجنسية وقام بشراء جواز سفر ليبي من منطقة براك الشاطئ بمبلغ وقدره 12 ألف دينار.

وبينت المديرية أن المطلوب اعترف أيضا أنه يقوم بتهريب البشر عن طريق البحر ويساعده أشخاص من الجنسية البنغلاديشية واعترف أنه كان ينوي نقل الأشخاص المتواجدين بالمنزل عن طريق البحر بواسطة زديق.

ولفتت المديرية إلى أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة بتهمة مقاومة رجال الأمن والاتجار بالبشر والتزوير.