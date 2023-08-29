ناقلة مليونية سادسة من الحريقة في طبرق إلى الصين

29 أغسطس، 2023 5:42 م
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أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي أن الناقلة النفطية (مران هيرموني) رست ليل الإثنين على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها الى الصين.

وأكد المصدر ذاته أن الناقلة تحمل علم اليونان وقادمة من بريطانيا، موضحًا أنها الناقلة المليونية السادسة والأخيرة خلال شهر اغسطس.

وأفاد المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 208 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة.

29 أغسطس، 2023 5:42 م
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