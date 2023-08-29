ليبيا .. تقلبات جوية بين الانخفاض والارتفاع في درجات الحرارة

29 أغسطس، 2023 10:13 ص
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الطقس
الطقس

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تذبذب درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع على مناطق شمال غرب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الشرقية والجنوبية، بينما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

وتتكاثر يوم الخميس السحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول إلى جنوبية شرقية على المنطقة الغربية.

وتابع المركز أنّ ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على معظم المناطق وتسجل زيادة طفيفة غدا لتتراجع يوم الخميس.

29 أغسطس، 2023 10:13 ص
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