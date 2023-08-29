قبرص.. القبض على 21 شخصًا تورطوا في اشتباكات مع مهاجرين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قبضت الشرطة القبرصية على 21 شخصاً؛ على خلفية تورطهم في اشتباكات عنيفة شارك فيها مهاجرون وسكان في غرب الجزيرة التي يسكنها عدد كبير من طالبي اللجوء.

وكالة رويترز للأنباء؛ نقلت عن الشرطة القبرصية قولها: إن مهاجرين وسكاناً محليين كانوا بين من ألقت القبض عليهم بعد ليلة ثانية من الاضطرابات في قرية كلوراكاس على بعد نحو 155 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة نيقوسيا، بحسب رويترز.

وكان قد أعلن خفر السواحل اليوناني، مقتل 4 مهاجرين جراء انقلاب قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، بينما جرى إنقاذ 18 آخرين.

وأكد الخفر أنّ الناجين جرى نقلهم إلى ميتيليني، وهي المدينة الرئيسية في ليسبوس، على طول الممر الرئيسي للمهاجرين القادمين من تركيا، دون أن توضح جنسياتهم.

من جهتها.. كشفت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أوروبا خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2023 قفزت بنسبة 115%.

وأضافت الوكالة في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني الجمعة أن المهاجرين انطلقوا من شمال أفريقيا، ولا سيما من ليبيا وتونس.