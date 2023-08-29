طلاب جامعة طرابلس: لا للتطبيع.. القدس لنا ولن نتخلى عنها

أخبار ليبيا 24

أدى، طلبة وطالبات جامعة طرابلس، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام إدارة الجامعة، للتأكيد على دعم القضية الفلسطينية وللرفض القاطع للتطبيع بكل أشكاله مع دولة إسرائيل.

الوقفة جاءت تزامنًا مع الاحتجاجات الشعبية في طرابلس وعدة مدن أخرى، إزاء اللقاء الذي دار بين وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين.

وأعرب الطلبة عن رفضهم التطبيع بشتى أنواعه، حيث رفعوا لافتات كتب عليها: “طلبة وطالبات الجامعة ترفضون التطبيع” و”لا للتطبيع” و”القدس لنا ولن نتخلى عنها”.

وتسبب اللقاء في غليان وسط الشارع الليبي، حيث طالب محتجون، بإسقاط حكومة الوحدة، تعبيرًا عن رفضهم القاطع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المحتجون في عدة مدن ليبية بمحاكمة وزيرة الخارجية وإسقاط حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد الكشف عن اللقاء السري الذي دار في روما يوم 08 أغسطس الجاري.