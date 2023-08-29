صالح: النواب والحكومة يرفضان سلوك المنقوش “المشين” ومحاولات التطبيع

أخبارليبيا24

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن المجلس والحكومة المنبثقة عنه يرفضون السلوك المشين بلقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي في روما.

وأوضح صالح خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن الشعب الليبي يقف مع الحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن الموقف الرسمي والشعبي ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في عودة المهجرين إلى ديارهم

من جهته، أعرب فتوح، عن شكره للموقف الرسمي لمجلس النواب عبر جلسته الطارئة التي عقدها الإثنين، مثمنا دور رئيس مجلس النواب والحكومة الليبية والشعب الليبي الذي قاوم الاستعمار.

وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الليبي لا يمكن أن يكون إلا في صف القضية الفلسطينية العادلة.

وناقش الجانبان خلال الاتصال الموقف الليبي الرسمي الرافض لسياسات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب.