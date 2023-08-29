شباب منطقة الهضبة يمهلون المرتزقة السوريين حتى الليلة لإخلاء مقر كلية الشرطة

29 أغسطس، 2023 7:37 م
3
مرتزقة سوريين في ليبيا
مرتزقة سوريين في ليبيا

أخبارليبيا24

أعلن شباب منطقة الهضبة المرتزقة السوريين وحكومة الوحدة الوطنية حتى الليلة للخروج من كلية الشرطة في صلاح الدين.

وشدد الشباب في بيان لهم بمختلف أحيائها ومكوناتها أنهم لا يتحملوا مسؤولية استمرار وجودهم.

وطالب شباب منطقة الهضبة شباب طرابلس من مختلف المناطق بالانضمام لهم الليلة لإخراج السوريين من المعسكر في ظل إهدار الحكومة الدولارات عليهم كل شهر إضافة لتشكيلهم خطر أمني واجتماعي على المنطقة وأهلها.

وطالب الشباب اللواء 444 قتال و آمره العقيد محمود حمزة بالتدخل لجانبهم خاصة وأن كلية الشرطة تبعد عن معسكره بضعة أمتار و ألايقف موقف المتفرج.

وشدد شباب منطقة الهضبة على اللواء 444 قتال ضرورة إخراجهم معنا ولو بقوة بعدما تماديهم وأصبحوا يهددونا في منطقتنا بالسلاح.

29 أغسطس، 2023 7:37 م
3

المزيد من الأخبار

إنتاج ليبيا من النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي خلال يوليو 2023

29 أغسطس، 2023 8:15 م

صالح: النواب والحكومة يرفضان سلوك المنقوش “المشين” ومحاولات التطبيع

29 أغسطس، 2023 7:28 م

ناقلة مليونية سادسة من الحريقة في طبرق إلى الصين

29 أغسطس، 2023 5:42 م
طاهر السني

السني: موقف ليبيا ثابت تجاه القضية الفلسطينية والليبيين يعتبرونها القضية الأُم

29 أغسطس، 2023 5:25 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى