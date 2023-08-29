شباب منطقة الهضبة يمهلون المرتزقة السوريين حتى الليلة لإخلاء مقر كلية الشرطة

أخبارليبيا24

أعلن شباب منطقة الهضبة المرتزقة السوريين وحكومة الوحدة الوطنية حتى الليلة للخروج من كلية الشرطة في صلاح الدين.

وشدد الشباب في بيان لهم بمختلف أحيائها ومكوناتها أنهم لا يتحملوا مسؤولية استمرار وجودهم.

وطالب شباب منطقة الهضبة شباب طرابلس من مختلف المناطق بالانضمام لهم الليلة لإخراج السوريين من المعسكر في ظل إهدار الحكومة الدولارات عليهم كل شهر إضافة لتشكيلهم خطر أمني واجتماعي على المنطقة وأهلها.

وطالب الشباب اللواء 444 قتال و آمره العقيد محمود حمزة بالتدخل لجانبهم خاصة وأن كلية الشرطة تبعد عن معسكره بضعة أمتار و ألايقف موقف المتفرج.

وشدد شباب منطقة الهضبة على اللواء 444 قتال ضرورة إخراجهم معنا ولو بقوة بعدما تماديهم وأصبحوا يهددونا في منطقتنا بالسلاح.