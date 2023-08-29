سوناطراك: اكتشاف 10 حقول نفط وغاز في الجزائر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية عن اكتشاف 10 حقول جديدة لـلنفط والغاز خلال النصف الأول من 2023.

وفي وقتٍ سابق.. بلغ حجم إيرادات شركة سوناطراك الجزائرية، من النفط والغاز في أول 5 أشهر من العام الجاري، أكثر من 21 مليار دولار.

وكالة الأنباء الجزائرية؛ أوضحت أن حجم مبيعات المحروقات منذ بداية العام وحتى نهاية مايو، حقق 68 مليون طن مكافئ نفط، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي، منها 38 مليون طن نفط مكافئ تم تصديرها.

وفي سياقٍ ذي صلة، حضّ رئيس شركة سوناطراك الجزائرية توفيق حكار؛ الدول الأوروبية على الاستثمار في قطاع الطاقة بالجزائر للحصول على المزيد من الغاز، مشيرًا إلى أن بلادهُ تلعب دورًا كبيرًا في تعويض الغاز الروسي إلى أوروبا، لاسيما إلى إيطاليا، بحسب قوله.

وفي وقتٍ سابق.. أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية عزمها تخفيض الإنتاج بواقع 20 ألف برميل يومياً في شهر أغسطس المقبل.

ويأتي انضمام الجزائر إلى الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط دعمًا جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط.

يُشار إلى أن تحالف أوبك+ بدأ في نوفمبر الماضي خفض الإنتاج رسمياً بواقع مليوني برميل يومياً.