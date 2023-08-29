حملة عسكرية موسعة ضد تهريب البشر على الساحل الممتد من درنة حتى الحدود مع مصر

29 أغسطس، 2023 9:07 م
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أخبار ليبيا 24

أطلقت “الضفادع البشرية” بالقوات البحرية في الجيش الليبي حملة موسعة، بالتعاون مع فصيل التحري والقبض طبرق التابع للواء طارق بن زياد، للحد من جرائم التهريب والاتجار بالبشر من ساحل شرق درنة في ليبيا وصولا للحدود مع مصر.

وتشمل الحملة، وفق تصريح لمصدر مطلع لأخبار ليبيا 24، المنطقة الساحلية الممتدة من راس التين غربًا وصولًا إلى البردي والحدود الليبية المصرية شرقًا.

حملة موسعة

وكانت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية قد أطلقت في مايو/ يونيو، حملة موسعة ضد أوكار تهريب البشر والهجرة غير الشرعية في منطقة البطنان. ونجحت الحملة في تحرير المئات من المحتجزين داخل أوكار تهريب البشر في المنطقة.

كما تمكنت قوة مشتركة من القوات المسلحة وأمن طبرق، في 03 أغسطس الجاري، من تحرير أكثر من 500 مهاجر من جنسيات مختلفة كانوا محتجزين داخل مخازن لتهريب البشر في إمساعد وطبرق.

 

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29 أغسطس، 2023 9:07 م
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