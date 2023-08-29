حزب الكرامة: لقاء المنقوش وكوهين يخالف كافة التشريعات الوطنية الليبية

أخبارليبيا24

أكد حزب الكرامة أن اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين يخالف كافة التشريعات الوطنية الليبية النافذة التي تجرم إقامة علاقات او تطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل.

وأعلن الحزب في بيان له إدانته لكافة الممارسات التي تقوم بها حكومة عبدالحميد الدبيبة والتي تنتهك السيادة الوطنية.

واستنكر الحزب بأشد العبارات اللقاء السري الذي جمع المنقوش وكوهين في العاصمة روما الأمر الذي يُعد انتهاكاً صارخاً بمبادئ وثوابت الشعب الليبي والأمة العربية والتي تُعد القضية الفلسطينية قضيتهم المركزية .

وأوضح الحزب أن حكومة الدبيبة رهنت المقدرات الاقتصادية ومصير ليبيا واستقرارها للدول الأجنبية من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات ومعاهدات دولية تخالف القانون الدولي والتشريعات الوطنية.

ورحب الحزب بالرفض الشعبي لكافة أشكال التعاون والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مطالبًا النائب العام لفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة الخطيرة ومعاقبة كل المسؤولين عنها.