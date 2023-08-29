ثوار الزنتان يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الاجتماع المخزي مع الكيان الصهيوني

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طالب اتحاد ثوار الزنتان بمحاسبة كافة المسؤولين عن التجهيز و الإعداد والتنسيق للاجتماع المخزي مع الكيان الصهيوني الذي قامت به وزير الخارجية نجلاء المنقوش المنتحلة للصفة.

وأكد الاتحاد في بيان له أن ما قامت به المنقوش خيانة عظمى للدين والوطن، وعلى الجهات التشريعية حل حكومة الوحدة الوطنية فورا.

وشدد اتحاد ثوار الزنتان على ضررة إحالة كافة أعضاء حكومة الوحدة الوطنية المتهمين إلى لجنة تحقيق خاصة مكونة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة و اتحاد ثوار ليبيا والهيئة العليا للقضاء.

ودعا الاتحاد إلى تشكيل حكومة مصغرة تكون من خارج الشخصيات السياسية المتصدرة للمشهد السياسي الليبي الحالي وذلك لإدارة شؤون الدولة إلى حين الانتخابات المقبلة.

وأهاب اتحاد ثوار الزنتان بكافة أطياف الشعب الليبي عامة على مختلف توجهاتهم وإلى ثوار ليبيا خاصة إلى نبذ السلبية و الوقوف معا أمام تمادي هؤلاء الفاسدين في بيع الوطن سياسيا واقتصاديا وعسكريا و جغرافيا.

وقال الاتحاد :”نؤكد أيضا للجميع استعدادنا التام لخوض الحروب والقتال من أجل الذود عن الوطن وحياضه وصيانة و حفظ مقدراته وثوابته الوطنية والدينية وعدم التسامح في تجاوز خطوطه الحمراء”.