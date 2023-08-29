بعد أزمة “المنقوش”.. “نتنياهو” يمنع وزراءه من تسريب أي لقاءات سرية

أخبار ليبيا 24

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منع وزراء ومسؤولي حكومته من تسريب أي لقاءات سرية دون الرجوع إليه بعد الأزمة مع ليبيا.

وذكرت أنّ وزير الخارجية إيلي كوهين أبلغ الأميركيين أن تسريب لقائه مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش لم يكن متعمدا.

وأشارت القناة أنّ القائم بأعمال السفارة الأمريكية في تل لبيب استدعى وزير الخارجية إيلي كوهين جراء تسريبه اللقاء الذي جمعه مع المنقوش.

وقال موقع “i24” العبري، الأحد، إن لقاء المنقوش وكوهين جرى في العاصمة روما، وجاء بهدف دراسة إمكانات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.

ونقل الموقع العبري عن وزير الخارجية الإسرائيلي قوله في بيان إن الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا، وأضاف أن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل.