بالوثائق والمستندات… العبيدي يروي أحداث جريمة اغتيال أخاه رفقة اللواء عبد الفتاح يونس | الجزء الثاني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في الجزء الأول من الحكاية.. تحدث لنا الدكتور سعد العبيدي، وهو شقيق أحد الضحايا الذين كانوا برفقة اللواء عبد الفتاح يونس، حيثُ سرد لنا العبيدي مسيرة قيادة اللواء للجيش الوطني بعد اندلاع الثورة، كما تحدث أيضًا عن لحظات القبض على اللواء برفقة أخاه من قبل الإرهابيين.

يستأنف العبيدي حديثه من حيث توقف.. في ذلك الوقت.. نحن لم نكن نعلم بواقعة اغتيال أخي واللواء ورفيقهم الآخر.. إلى أن قام مصطفى عبد الجليل بإعلان وفاتهم، قبل ان نستلم الجُثث..

يواصل الحديث.. ومن ذلك الحين لا أثر للجثث.. وبعد مدة من الزمن، وجدنا الجثث في منطقة مشروع الصفصفة في مرمى القمامة؛ وتبين لنا أن الجثث محروقة بالكامل؛ لإخفاء أثار التعذيب، وبحوزتي التقرير الطبي الذي يؤكد وجود تضارب في أقوال المجلس الانتقالي..

يتابعُ حديثه.. بعد استشهاد الأبطال.. اعترف المجّلس الانتقالي وبعدم وجود أي تهم تتعلق بالخيانة وأقر بأنهم شهداء.. وأردف العبيدي قائلاً: بحوزتي تقرير ومذكرة اعتراف من علي العيساوي ومن سالم الشيخي المسؤول آنذاك عن الأوقاف.. كما أنني أمتلك تقريرًا من اللجنة المسؤولة عن التحقيق والصادر عن مصطفى عبد الجليل بشأن تقييم عمل اللجان بعد الاجتماعات المنعقدة.

يواصل العبيدي الحديث.. كما أن بحوزتي مذكرة تابعة لسالم الشيخي، توضح حيثيات اللقاء الرباعي في فندق تيبيستي لعلي العيساوي وآمر اللجنة القضائية.. حيثُ أخبرني الدكتور علي العيساوي أنهُ أبلغ مصطفى عبد الجليل أنه أمر بتشكيل اللجنة القضائية للتحقيق وليس للتحقق.. كما طالبهُ بضرورة ترشيح أعضاء اللجنة وبعد موافقة مصطفى عبد الجليل على أمر التحقيق قام بالاتصال بالمستشار جمعة الجازوي وطلب منه اختيار وتحديد لجنة..

يُكمل الدكتور العبيدي الحديث لوكالتنا قائلاً: لقد أكدتْ لجنة التحقيق الإداري التي شكلها المجلس ان أن مصطفى عبد الجليل ورغبته في التحقيق لا التحقق، وما جاء في التقرير في الصفحة الثانية يشير صراحة إلى أن حالة التحقق لا تنفي بالضرورة رغبة رئيس المجلس الانتقالي الوطني بالتحقيق فيما سلف ذكره ونستدل على ذلك باقتراحه لأسماء أعضاء لجنة التحقيق بعلمه وبصدور قرار تشكيل هذه اللجنة وعدم اعتراضه عليها، بحسب ما أكده العبيدي لوكالتنا.

يتابع.. رغم كل شيء.. أصر المجلس الوطني الموقر على التغاضي على هذه الجريمة التي تمسُ كل ليبيا، كما رفض رئيس المجلس الوطني طلبنا الرسمي بتشكيل لجنة تظلّم، فرفض مصطفى عبد الجليل نتائج التحقيق الإداري وقام بإعطائنا الحق في الرد عليه وهو حق أساسي مكفول حتى أمام أحكام المحكمة، غير أن قدر الله غالب على الجميع فليرحم الله شهداءنا ويوفق أحياءنا لما فيه من خير للبلاد والعباد، بحسب قوله

يواصل التحدث لوكالة اخبار ليبيا 24، بالقول: لقد طلبت منهم -بشكل شخصي- أن اشاركهم التحقيق، إلا أنهم رفضوا هذا الأمر بشكل قاطع.. وأؤكد أن معي كل المستندات والوثائق التي تفضح كل من تورط في هذه الجريمة.

كان هذا الجزء الثاني من قصة الدكتور سعد العبيدي، شقيق أحد الضحايا الذين كانوا برفقة اللواء العبيدي، حيثُ سرد لنا العبيدي أحداث ومآلات تنفيذ الجماعة الإرهابية المتشددة لهذه الجريمة النكراء، وكيق أقدموا على حرق الجثث ورميها في مرمى القمامة.. ولمعرفة بقية القصة تابعوا معنا الأجزاء القادمة.

كان هذا الجزء الثاني من قصة الدكتور سعد العبيدي، شقيق أحد الضحايا الذين كانوا برفقة اللواء العبيدي، حيثُ سرد لنا العبيدي أحداث ومآلات تنفيذ الجماعة الإرهابية المتشددة لهذه الجريمة النكراء، وكيق أقدموا على حرق الجثث ورميها في مرمى القمامة.. ولمعرفة بقية القصة تابعوا معنا الأجزاء القادمة.