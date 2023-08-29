السني: موقف ليبيا ثابت تجاه القضية الفلسطينية والليبيين يعتبرونها القضية الأُم

29 أغسطس، 2023 5:25 م
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طاهر السني
طاهر السني

أخبارليبيا24

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إن موقف ليبيا ثابت تجاه القضية الفلسطينية وهو ما أكدناه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف السني في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”مهما كان حجم الأزمة في ليبيا، فإن الشعب الليبي بكافة انتماءاته وتوجهاته موحدٌ ولا يختلف أبداً على أن القضية الفلسطينية هي قضيته الأُم”.

وتابع مندوب ليبيا :”الشعب الليبي يؤكد على عدالة القضية الفلسطينية وضرورة استرجاع حقوق الشعب الفلسطيني بما يرتضون حتى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القُدس الشريف”.

وختم السني تغرديته بالقول :”فلا سلام دون عدالة”.

29 أغسطس، 2023 5:25 م
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