الجزائر تطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في النيجر

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر تقترح مبادرة لحل الأزمة السياسية في النيجر المجاورة بفترة انتقالية مدتها ستة أشهر بقيادة مدني.

وقال عطاف، الذي قام مؤخرا بجولة في دول غرب أفريقيا، إن “معظم الدول التي تحدثنا إليها تعارض التدخل العسكري لإنهاء الأزمة”.

واجتمع قادة جيوش غرب أفريقيا من كتلة “إيكواس” الإقليمية في غانا الأسبوع الماضي، لبحث التدخل العسكري المحتمل في النيجر، بعد أن استولى أعضاء من الحرس الرئاسي على السلطة الشهر الماضي وشكلوا المجلس العسكري.

وقالت الجزائر، مرارا وتكرارا، إنها تعارض التدخل العسكري، مشيرة إلى الفوضى التي أعقبت عمل الناتو في ليبيا في عام 2011 خلال انتفاضتها ضد معمر القذافي.

وقال عطاف، إن المسؤولين الجزائريين، تحدثوا ثلاث مرات منذ الانقلاب مع القائد العسكري النيجري، الذي يريد فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات.

وقالت الجزائر، دون الخوض في تفاصيل، إنه في إطار مبادرتها ستسعى الجزائر إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة لاستعادة النظام الدستوري واقتراح ضمانات لجميع أطراف الأزمة واستضافة مؤتمر حول التنمية في منطقة الساحل.

وقال، التلفزيون الرسمي الجزائري الأسبوع الماضي، إن الرئيس عبد المجيد تبون، رفض الإذن لفرنسا بعملية عسكرية محتملة في النيجر، لكن فرنسا نفت أنها طلبت أي إذن من هذا القبيل.