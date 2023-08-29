البيوضي: لم يعد أمام الدبيبة إلا الإعلان رسميا بتدبير لقاء المنقوش وكوهين

29 أغسطس، 2023 10:01 ص
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 أخبار ليبيا 24

هاجم الناشط الإعلامي والسياسي سليمان البيوضي رئيس وزراء حكومة الوحدة، وقال:”إنه لم يعد أمام الدبيبة إلا الإعلان رسميا بأنه اختار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي”.

وقال البيوضي – عبر صفحته الرسمية على فيسبوك –  “لم يعد أمام الدبيبة إلا الإعلان رسميا بأنه اختار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وأن يبرأ نجلاء المنقوش التي تم توريطها لوحدها في هذه القفزة.

وتابع:”وعليه أن يعلن كل المشاركين في اللقاء، وبمزيد من الإنكار قد يدفع الإسرائيليين لتسريب الصور، الدبيبة عليه أن يعترف بأن هدفه من التطبيع والاعتراف بالكيان الإسرائيلي هو الاستمرار في حكم ليبيا بأي وسيلة، وعليه أن يدرك وهو يتحدث عن مثل هذه الاتفاقات يجب أن تمر عبر كل المؤسسات في ليبيا وأن تكون منتخبة ومعترف بها، لأنه قرار أو اتفاق يعبر عن ضمير الأمة.

 واختتم: المؤكد أن الإعلام العالمي فضح كل شيء وباتت الحقيقة واضحة كالشمس في كبد السماء.

29 أغسطس، 2023 10:01 ص
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