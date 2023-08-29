البرلمان يخاطب النائب العام بفتح تحقيق جنائي بشأن لقاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل

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وجّه أشرف المبروك الدوس، المستشار القانوني بمكتب رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خطابًا إلى النائب العام، الصديق الصور، بفتح تحقيق جنائي في واقعة اللقاء الذي دار بين وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، ووزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين.

وأبلغ الدوس النائب العام بأن مجلس النواب “أنتهى إلى جملة من القرارات احتجاجاً واستنكاراً لما قامت به حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بقيام وزير الخارجية المدعوة نجلاء المنقوش بلقاء وزير خارجية الكيان الصهيوني”.

وأضاف، أن “المجلس إضافة إلى رفضه ومعارضته وعدم اعترافه بما قامت به هذه الحكومة منتهية الولاية أنتهى إلى مخاطبتكم بفتح تحقيق جنائي في الواقعة المعاقب عنها بموجب قانون العقوبات والقوانين المكملة له ضد رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالحكومة منتهية الولاية، وكل من أثبتت التحقيقات ضلوعه في ارتكاب هذه الجريمة النكراء، سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على أن تحال نتائج التحقيقات في أسرع وقت ممكن للعرض على المجلس”.