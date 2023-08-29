أخبار ليبيا 24

كشفت، المؤسسة الوطنية للنفط، عن حجم إنتاج ليبيا من النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي خلال يوليو 2023.

وأوضحت المؤسسة، أن إنتاج النفط الخام، خلال الشهر الماضي، بلغ نحو 36.183 مليون برميل، فيما بلغت المنتجات النفطية نحو، 527.157 طن.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إنتاج المنتجات البتروكيماوية، بلغ نحو، 49.3 طن والمكثفات (نوع من أنواع النفط الخفيف فهي عبارة عن السوائل الهيدروكربونية المتكثفة من الغاز بانخفاض الضغط ودرجات الحرارة عند إنتاج الغاز من الممكن خلال الأنبوب والصمام الخانق في الآبار) نحو 199.6 طن.

وقالت المؤسسة، إن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ نحو، 1.104 متر مكعب.